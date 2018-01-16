Dişi aslan Tuğçe Aral'ın albümü çıkıyor

GALATASARAY MARŞI DA OLACAK

Erdinç Şahin

'nda maçları kaçırmayan güzel mankenmarşının da yer alacağı albümünü çıkartıyor.Galatasaray tribünlerinin güzel ismi manken Tuğçe Aral'ın ilk albümü şubat ayında müzik marketlerde yerini alacak.Sarı-kırmızılı formasıyla Galatasaray maçlarını kaçırmayan Tuğçe tam bir fanatik. Aral'ın şubat ayında çıkacak albümünde bir de Galatasaray marşı olacak.Takımıma olan aşkımı şarkı hediye ederek ödeyeceğim diyen Tuğçe Aral, "Galatasaray'a aşığım. Gomis'in disiplini ve oyununu çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.