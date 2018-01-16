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Dişi aslan Tuğçe Aral'ın albümü çıkıyor

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni ve Galatasaray'ın dişi aslanı olarak bilinen Tuğçe Aral'ın albümü çıkıyor. Aral'ın albümünde bir de Galatasaray marşı olacak.

Dişi aslan Tuğçe Aral'ın albümü çıkıyor
Türk Telekom Stadı'nda maçları kaçırmayan güzel manken Tuğçe Aral, Galatasaray marşının da yer alacağı albümünü çıkartıyor. 

Galatasaray tribünlerinin güzel ismi manken Tuğçe Aral'ın ilk albümü şubat ayında müzik marketlerde yerini alacak. 
 

GALATASARAY MARŞI DA OLACAK


Sarı-kırmızılı formasıyla Galatasaray maçlarını kaçırmayan Tuğçe tam bir fanatik. Aral'ın şubat ayında çıkacak albümünde bir de Galatasaray marşı olacak.

Takımıma olan aşkımı şarkı hediye ederek ödeyeceğim diyen Tuğçe Aral, "Galatasaray'a aşığım. Gomis'in disiplini ve oyununu çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.




 


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