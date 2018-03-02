Dişi Nusret Ashley Nocera

Ashley Nocera sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Nazlı Erdol

Şu sıralar '' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor.tam biraşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor., son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı. 1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı.İşte'nın"e dönüştüğü izlenme rekorları kıran video!