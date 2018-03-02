Dişi Nusret Ashley Nocera

Şu sıralar 'Ashley Nocera
' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ashley Nocera
tam bir fitness
aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram
'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.
Ashley Nocera sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Ashley Nocera
, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı. 1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı.
İşte Ashley Nocera
'nın "Dişi Nusret
"e dönüştüğü izlenme rekorları kıran video!
Nazlı Erdol