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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere Kuveyt’e gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’e gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 14 Şubat’ta gerçekleştirilecek Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’i ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu’nun her iki toplantıda da birer konuşma yapması ve etkinlikler marjında ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.


ULUSLARARASI TOPLUMDAN BEKLENTİ VURGULANACAK


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısında, ülkemizin terörizmle mücadeleye katkıları ve DEAŞ, PKK/PYD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulanacaktır.

Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansında, ülkemizin Irak’ın istikrarı ve refahı için bugüne kadar sarf ettiği çabalar ve bundan sonra atmayı öngördüğü adımlar ortaya konacaktır' denildi.


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