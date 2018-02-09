Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’e gidecek



ULUSLARARASI TOPLUMDAN BEKLENTİ VURGULANACAK

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 14 Şubat’ta gerçekleştirilecek Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’i ziyaret edecek.Bakan Çavuşoğlu’nun her iki toplantıda da birer konuşma yapması ve etkinlikler marjında ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısında, ülkemizin terörizmle mücadeleye katkıları ve DEAŞ, PKK/PYD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulanacaktır.Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansında, ülkemizin Irak’ın istikrarı ve refahı için bugüne kadar sarf ettiği çabalar ve bundan sonra atmayı öngördüğü adımlar ortaya konacaktır' denildi.