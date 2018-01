Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD'ye sert tepki

'SEN KÜÇÜK ERDOĞAN'SIN'



'TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ'



'AMAÇLARI HUKUKU ÇİĞNEMEK ÜLKELERİ BÖLMEK'



'HEPSİNİN AMACI YAKMAK, YIKMAK'



'NEYMİŞ ENDİŞE EDİYORLARMIŞ'



'SEN HANGİ HAKLA İNSANİ KONULARI HATIRLATIYORSUN'



'BİTTİĞİ YERE KADAR GİDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şevkat ve Huzurevi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan’nin yaptığı ve işlettiği şefkat ve huzurevinin açılışını yaptıklarını söyledi.Bir taraftan devlet bir taraftan yerel yönetimler diğer taraftan sivil toplum örgütleriyle hep birlikte büyüklere sahip çıkılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Çocuklarımıza, engelli vatandaşlarımıza elbette sahip çıkacağız.15 yıldır izlediğimiz sosyal politikalar dünyaca örnek gösteriliyor. Uluslararası örgütler tarafından diğer ülkelere de anlatılıyor. Çünkü biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, onun liderliğinde milletimize, hizmetkarlık ediyoruz. Hep birlikte çok daha fazlasın yapmamız lazım' diye konuştu.Konuşmasına ikindi ezanı arasında ara veren Bakanalana gelen özel danışmanı Eski Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti Milletvekili’a ‘hoş geldin’ dedi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Mustafa, Almanya’da milletvekiliydi Türkiye’yi satmadığı için ‘Sen küçük Erdoğan’sın’ diye bir daha aday göstermedi partisi biz de danışman yaptık.”Türkiye’de de çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Çünkü daha hedeflerimizin başındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk milleti olarak. Ulaşmamız gereken büyük hedefler var. Türkiye’nin ve Türk milletinin neden çok daha güçlü olması gerektiğini izah etmeye çalışıyorum.Ulaşmamız gereken bir hedef var. Ulaşmamız gereken kızıl elma var. Bir de bu hedeflere giderken önümüzdeki engeller var. O hedeflere ulaşmak için çok çalışacağız.O engelleri zincirleri kırmak için de dimdik ayakta, güçlü duracağız. Çünkü biz ilerledikçe biz büyüdükçe bizi durdurmak isteyen, ayağımıza pranga vurmak isteyen, önümüze set kurmak, duvar örmek isteyenin sayısı çoğalıyor.İşte bugün karşı karşıya kaldığımız sınamaları, zorlukları daha iyi biliyorsunuz. 15 yıldır tüm engelleri aşa aşa Türkiye’yi bu noktaya getirdik. Bundan sonra da karşımıza çıkan engel ne olursa olsun, o engelleri yıkarak Türkiye Cumhuriyetini hedeflerine ulaştıracağız” ifadelerine yer verdi.'Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz' diyen Çavuşoğlu, 'Hem de bitirinceye kadar. İnlerine, çukurlarına gömünceye kadar. O dağlarda inler yapmışlar kat kat yapmışlar. O inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz.Cumhurbaşkanımızın tabiriyle tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi cumhurbaşkanımız,’ Bir gece ansızın gelebiliriz’. Bu gecenin yani illa akşam yani gün batımıyla ilgisi yok. Bunun anlamı şudur.Her an her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin’de hain PYD, PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü oradan bize tehdit geliyor. Çünkü bize oradan saldırı geliyor.Bu saldırı Türkiye’yi ve Türk milletini hedef alıyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızdı. Birleşmiş Milletler şartından doğan hakkımızdır.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında bir ülkenin hangi tehdide karşı, nasıl mücadele yapacağı, içeride ve dışarıda da belirtilmiştir. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Bu teröristlerin amacı hukuku çiğnemek ülkeleri bölmektir” dedi.'Bizim Suriye’nin toprağında bir gözümüz yok. Irak’ın da Suriye’nin de sınır bütünlüğünü, birliğini beraberliğini destekliyoruz” diyen Çavuşoğlu, 'Irak’ta da Suriye’de de bize yönelik terör örgütü varsa gideriz o terör örgütünün tepesine ineriz.Yaptığımız budur. Kahraman Mehmetçiğimiz, ÖSO ile birlikte YPG ve PKK’ları da Afrin’de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus’tan, El Bab’a kadar 2 bin kilometre karede DAEŞ’i yok ettiğimiz gibi. Bizim için DAEŞ de, FETÖ de, YPG de, PKK da birdir. Hepsi aynıdır. İdeolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür. Hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır' diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:“Şimdi nasıl Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanlar huzur içinde yaşıyorsa,inşallah Afrin’de de şimdi Mehmetçiği gören kadınların, amcaların nasıl sevindiğini görüyorsunuz. Onar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlarda geri dönerek huzur bulacaktır. Türkiye’den Fırat Kalkanı bölgesine 100 bin insan döndü.Suriye içinden de 150 bine döndü. Türkiye’de 350 bine yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz yaşıyor. Ve bu hain terör örgütü YPG, PKK, Amerika’nın da desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25’inden fazlasını kontrol ediyor.Neden bugüne kadar bir tane Suriyeli Kürt kardeşimiz bu topraklara dönemedi. Bunu sormuyorlar. Bu müdahale zamanında bize ders vermeye kalkıyorlar.Esasen hiç kimse çıkıp da bizim PKK, YPG terör örgütüne karşı mücadelemize laf edemiyor. PKK’yı savunan partiler milletvekilleri var Avrupa’da. Onlar zaten ideolojiden dolayı PKK’yı terör örgütü olarak da görmüyor. Bu bizi bağlamaz o ayrı bir şey. Neymiş efendim, sivillerden endişe ediyormuş.Bir yerden endişe belirtecek ya bahane bulacak. İnsanı konulardan dolayı endişe ediyorlarmış. İnsani konularda, siviller konusunda, göçmen konusunda, dünyada Türkiye’den daha hassas bir ülke var mı?. Türk milletinden daha hassas insani bir millet var mı?”3,5 milyon Suriyeli, Iraklının Türkiye’de misafir edildiğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Hiçbir zaman öf demedik, yeter artık demedik. Bu kadar masraf ederken Türkiye’ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye’ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz.Biz kaç tane şehrimizden geçtiğimiz yıllardan PKK terör örgütünden temizledik. Şimdi o kardeşlerimize evlerini yapıyoruz. Sivillere yönelik biz ne zaman hassasiyetimizi yitirdik de bize bunu hatırlatmaya kakıyorsunuz. Üstelik kim hatırlatıyor.Irak’ı işgal ettikten sonra, daha sonra çıkan fotoğrafları videoları gördük. O insanları soyup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da , işkence edenleri gördük biz. Sen hangi hakla bana insani konuları, sivilleri hatırlatırsın. Sivillere yaptığınız işkenceleri tarih de biliyor biz de biliyoruz.Senin Afrika’da da birçok ülkede o insanlara yaptığın zulmü, tarihte yazdı bende biliyorum. Sen hangi hakla vana sivil konuları insani hakları hatırlatıyorsun.Daha bugün dünyanın her yerinde Müslümanlara zulüm ediyorlar. Myammar’da başka yerde Müslümanlara zulüm ederken susuyorsun da terör örgütüne yaptığın müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani ve sivil konularda Türkiye’ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünü çok iyi biliriz. Geçmişinizi de çok iyi biliriz” dedi.İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olan bir ülkeye kimsenin ders veremeyeceğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Söyleyeceğiniz bir laf varsa açıkça söyleyin bize. Terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açık söyle.Mert ol, ikiyüzlü olma. Dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra da aman efendim ‘sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da’ ne fazla uzamasın kardeşim bittiği yere kadar gideceğiz, tükendiği yere kadar gideceğiz.Onları tükettikten temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine, yani Suriyelilere teslim edeceğiz. Sen terör örgütü için bir ülkeyi işgal et, terör bahanesiyle başka bir ülkeye gir.İstediğin ülkeyi istediğin silahla vur. Benim yanı başımda, sınırımda terör beni camimi hedef alıyor, vatandaşlarımı hedef alıyor.Ben o terör örgütüne karşı müdahale etmeyeceğim, yada dikkatli olacağım, yada başka bir şey yapacağım. Ben dikkatliyim, hedefim sadece teröristtir.Ben insaniyim. Hepinizden daha fazla insaniyim. Sivilleri hepinizden daha fazla düşünüyorum. Ama yanı başımızdaki terör örgütünü biz, bitinceye kadar temizleyinceye kadar sürdüreceğiz. Efendim,’Sınırlı olsun’ neyi sınırlı olsun. Operasyon mu sınırlı olsun.Bazıları da diyor ki siyasi çözüm. Terör örgütüyle ne siyasi çözüm bulacaksın. Kimle oturup konuşacaksın, diplomasiymiş kiminle diplomasi yapacağız. Biz diplomasinin en iyisini biliriz” ifadelerini kullandı.