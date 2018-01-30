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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.
 

5 DEFA GÖRÜŞTÜLER


Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.


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