Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, rahip Brunson krizinden sonra ABD'de ilk defa temas kurdu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sorunlar yaşanabilir, görüş ayrılığı olabilir fakat biz Türkiye olarak her zaman bu sorunları diplomasiyle, diyalogla ve karşılıklı anlayışla ve mutabakatla çözmeyi arzu ettik ve yaklaşımımızda her zaman böyle oldu. Diğer taraftan tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi bir şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sorunların çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Tabi ki bir görüşme de bu sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bunu kendisiyle görüştük. Diğer taraftan sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç’teki yol haritası, PKK’ya yönelik bir çalışma grubumuz var. İdlib konusu dahil diğer alanlarda da hangi adımları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda, sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ABD'li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi.

15 GÜNDE 4 İSTİŞARE

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu. Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.