Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olayların ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

59 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.