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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız." dedi.

22 Mayıs 2018, Salı 16:25
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız." dedi.

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