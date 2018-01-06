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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya’nın Hannover kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya’nın Hannover kentine görüştü. İki bakan ortak açıklama yaptı.

Nazi döneminde Almanya'dan kaçanlara Türkiye'nin kucak açtığını hatırlatan Gabriel, "Çok fazla ortaklıklar söz konusu. Yüz yılı aşan yakın bir dostluğumuz söz konusu" dedi.

Gabriel, şunları kaydetti:

Kısa süre önce Antalya'da değerli mevkidaşım ile bir araya geldik. Geçen sürede olmulu gelişmeler oldu. Ekonomik anlamda ve tutuklu olan vatandaşların bir kısmı serbest bırakıldı. Geleceğe dönül nasıl adımlar atılabilir, onu da görüşmek isteriz. Her ikimizde ekonomi bakanlarımıza tavsiyelerde bulunarak ortak ekonomi kurullarının yeniden bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunmak isteriz. Aynı şekilde dışişleri bakanlıkları düzeyinde yeni adımlar atmak isteriz. Bir dizi zorluklar içeren konular da söz konusu oldu. Her konuda hemfikir olmamız beklenemez. Ama ortak konular ele alındı. Örneğin Suriye ve Yemen'deki durumu ele aldık.

Bakan Çavuşoğlu da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mevkidaşım ve dostum Gabriel'in daveti üzerine Almanya'yı davet etmekten büyük memnuniyet duydum. Daha önce beni Antalya'da ziyaret etmişti. Bugün özellikle Sigmar'a ve ailesine beni kendi evlerinde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum.

Sigmar, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tarihinden bahsetti. Gerçekten tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, savaşmamış iki ülkenin dış işleri bakanlarıyız bugün. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Bazı sorunlar yaşadık. Gerginlik de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Alman ya ve Türkiye iki gururlu devlet. Her iki taraf da baskıya boyun eğen halklar değil. Bu tür yöntemleri doğru bulmuyoruz. Karşılıklı anlayış ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz.

Antalya'daki gibi samimi bir ortamda ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Karma ekonomi komisyonunun yeniden toplanması için istişarelerde bulunacağız.

Sigmar'ın söylediği gibi her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ama görüş ayrılıklarını parantez içine alıp yola devam etmekte fayda var. Her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da açmamız gerekiyor.


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