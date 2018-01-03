Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Serap Belovacıklı

İran'daki olaylara ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu,ve'ın gösterileri desteklediklerini söyledi.Çavuşoğlu, "'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." şeklinde konuştu.ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta çalışma gruplarının bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, ilişkilerin iyileşmesinin ABD'nin elinde olduğunu vurguladı.