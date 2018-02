Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tillerson ortak basın toplantısı düzenledi

SORU-CEVAP

Serap Belovacıklı

ABD ile kritik bir aşamadayız.Dün akşam her iki taraf da beklentilerini kaygılarını açık bir şekilde dile getirmiştir. Dün akşam ilişkilerimiz normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Her iki tarafın da beklentileri var. FETÖ ile mücadele konusunda beklentilerimiz net bir şekilde dile getirdik.Yaşamsal kaygılarımızın ciddiye alındığını görmek istiyoruz. Bugüne kadar konuştuğumuz konular oldu tutulmayan sözler oldu. İlişkileri normalleştirmek için yeni mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Biri konsolosluk oldu.Suriye konusunda terörde arındırılmış bölgeleri kim yönetecek Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacağız tüm bunları açmak istiyoruz.Bu mekanizmalar süreci savsaklamak değil tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır.İşbirliği bakımından kritik bir görüşme oldu. İnanıyorum ki ilişkilerimizin rayına girmesi için bu ziyaret ve toplantılar içinde geleceğe yönelik ortak adımlar atarız.Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye NATO'ya katılan ilk ülkelerden birisi. Çok büyük fedakarlıkları beraber üstlendik. Türkiye'nin terörizmle ilgili çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye 3 kıtanın orta noktasına bulunan çok önemli bir ülke. Güvenli bölgelerin oluşması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre konferanslarının sonuç getirmesini diliyoruz. Türk halkı ve hükümeti şimdiye kadar gösterdikleri misafirperverlikle hepimize örnek oldular. Türkiye'nin güvenlik sorunlarını ciddiye alıyoruz. Sivil halka zarar gelmemesi için Türkiye'den ricamız var. NATO çerçevesinde ilişkilerimiz sın drece stratejik bir çerçevede gelişmekte. Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olduğunu belirttik. Tabi ki Türk demokrasisini de destekliyoruz. Türkiye basın özgürlüğü hukuk gibi konulara sadık kaldığı sürece desteğimiz devam edecek. Yargılama süreçlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Tutuklu konsolosluk çalışanlarımızla ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Serkan Gölge ile ilgili olarak itiraz sürecinin devam ettiğini biliyoruz.Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konuların nasıl çözülebileceğiyle ilgili teklif sunduk. Hedefimiz Suriye ile ilgili örtüşüyor. ABD ve Türkiye'nin hedefleri konusunda bir ayrım yok. Suriye halkının özgür seçimlerle kendi liderlerini seçmelerini hedefliyoruz. DEAŞ'la mücadele konusunda ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunları temizledikten sonra orada yaşayan insanlara bu şehirleri teslim edeceğiz. Menbiç konusunu ele alacağız Çalışma grubuyla bunun üzerinde çalışacağız.: Yaptığımız görüşmelerde bizim beklentilerimizin nasıl karşılanacağı, ABD'nin konsolosluk çalışanlarıyla ilgili beklentileri konuşuldu. Bizim endişemiz farklı, insanlarımız ölüyor. Bizim endişelerimizi de kapsayan çalışma grubu ve atılacak somut adımlar çok önemli. 2016'da ABD'nin Türkiye'ye sözü vardı. Fakat bu sözler tutulmadı. Bir kere bizden bir heyete davet edildi. YPG'lilerin Fırat'ın doğusuna gittiğini söylemek için fakat sonra gitmediklerini öğrendik. Buraların istikrara kavuşması için bu şehirleri kimin yöneteceği çok önemli. YPG Münbiç'ten çıktıktan sonra güvene dayalı adımlar atabiliriz. YPG'nin çıkması lazım. Bu ABD'nin bize verdiği bir söz.Burada yaptığımız tartışmaların büyük bölümü kendimizi nerede bulduğumuzda. Geri dönüp buraya nasıl geldiğimizi tartışırız ama yararı olmaz. Biz Erdoğan'la bundan sonra nasıl yürüyeceğimizi konuşalım dedik. Yapılacak çok detaylı çalışma var. Açık dürüst biçimde görüşlerimizi ifade ettik. Artık yalnız hareket etmeyeceğiz. ABD başka Türkiye başka bir şey yapmayacak artık. Alanların güvenliğini sağlayacağız. Hem idari hem siyasi yapısıyla DEAŞ'tan önce neredelerse oraya geri taşıyacağız. Bu çalışmaların ilk grubunu Mart ortasında gerçekleştireceğiz.Yaşanan sorunları akşamdan beri nasıl çözeceğimizi konuştuk. Bizim açıklamalarımız herheangi bir ülkeye düşmanlık yapmak için değil. Biz attığımız adımlarla kamuoyunun duygularını pozitif anlamda yönlendirebiliriz. Ama biz Türk milletinin de düşüncelerini söylemeliyiz. Türkiye'deki yargılamaların OHAL ile ilgisi yoktur. Bu OHAL vatandaşlarımızın yaşamını kısıtlayan bir OHAL değildir. Biz FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu örgüte karşı hızlı adımlar atmamız grekiyordu. OHAL içinde yargılama süreçlerini belirleyecek bir kanun kabul edilmemiştir. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bağlıyız.Savunma Bakanlığımızın önümüzdeki yıl bütçesiyle ilgili DEAŞ mücadesinin gerçekleştirilebilmesi için bu bütçe ayrılmış durumda. Gerekenin üstünde ilave kaynak ayrılmadı. Menbiç'le ilgili bizim ortak çalışma alanlarımızdan biri. Menbiç önemli bir şehir. ABD orada o şehrin kesinlikle bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolünde olduğundan emin olması gerekiyor. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanından FETÖ ile iligli endişleleri dinledik. Tüm kanıtları inceleyeceğiz. ABD'de yasadışı bir çalışma gerçekleşiyorsa yeni bir kanıt da almaya hazırız.Çalışma mekanizmalarının amacı ortak somut adımların atılmasıyla ilgili. Suriye'de sadece DEAŞ değil önemli neticeler aldık. Türkiye DEAŞ ile herkesten fazla mücadele etmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmemiz lazım. Çalışma gruplarında farklı gruplar oalcak. Tabi ki biz de olacağız. FETÖ'nün yolsuzluklarıyla ilgili konularda mesela MASAK da olacak. Suriye konusunda askerlerimizde olacak, istihbaratımız da olacak. Her gruba uygun kimlerin katılacağını belirttik.Biz kongrenin kabul ettiği kanunu kabul ettik. Bizim dostlarımızı zarara uğratmak için aldığımız bir karar değil ama tabi ki Rusya'ya karşı bir karar.Burada neyin risk altında olabileceğini anlamaya çalışacağız.Tehdit kelimesini kullandınız o doğru bir kelime değil. Biz tehdit dilini kullanmayız. Ama bu konuyu sadece dün akşam ve bugün konuşmadık. Sık sık telefonda konuşuyoruz. Elbette kongrede çıkan bir yasa ama diğer tarafta bir konu var bu bizim için çok önemli. Hava Savunma Sistemi'ne ihtiyacımız var. Müttefikten istiyoruz yok. Acil ihtiyacım var. Rusya cazip tekliflerde bulundu. Biz başka ülkelerle de görüştük. Bu konularda biz Rusya ile görüşmelerimizi kongreden önce tamamladık. O nedenle biz bunları tabi ki konuştuk. Burada herkes birbirini çok iyi anlamalıdır