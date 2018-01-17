Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson
ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var."
"(Suriye'de sınır birlikleri planı) Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür."
İdil Janet Demiray