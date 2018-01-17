Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

İdil Janet Demiray

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan, ABD'li mevkidaşıile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: ​"YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var.""(Suriye'de sınır birlikleri planı) Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür."