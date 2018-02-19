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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği Genel Sekreterine sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekâtlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği Genel Sekreterine sert yanıt
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda Ortadoğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak, “Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt’ın sözlerine, Arap Birliği’nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi. 


"TÜRKİYE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANDI"


Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim, biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

Arap Birliği’nin Suriye rejiminin politikalarına kayıtsız kalırken, Türkiye’yi eleştirmeye kalkmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Siz sisteminizden
bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke.” dedi.


"SİZİN SİSTEMİNİZ İŞTE BU"


Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekâtlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti.  Dışişleri Bakanı, Arap Birliği’nin bazı ülkelerinin Kudüs konusunda Filistin ve Ürdün'e baskı uygulamasını, Arap Birliği’nin ise buna mani olamamasını da sert sözlerle eleştirdi ve “Maalesef sizin sisteminiz işte bu” diyerek sözlerini tamamladı. 


Mısır’ın adayı Ahmed Ebu Gayt, 10 Mart 2016'da Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne seçilmişti. Tek aday olan Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının onayı ile Arap Birliği'nin 8. Genel Sekreteri olmuştu. Gayt (73) Mübarek döneminin son Dışişleri Bakanı olarak da biliniyor. 


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