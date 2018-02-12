Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama!

Serap Belovacıklı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'den Türkiye'ye yapılan kritik ziyaretlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu şunları söyledi: Afrin operasyonumuz havadan ve karadan emin adımlarla ilerliyor. Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.Bu bölgedeki teröristlerin hepsini temizleyeceğiz, ABD gereğini yapmazsa bu Münbiç için de geçerlidir, Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Çünkü bize yönelik tehdit olan bu terör örgütleriyle şimdi mücadele etmezsek yarın bizim karşımıza daha büyük tehdit olarak ortaya çıkar. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık ABD'den vaat değil somut adım bekliyoruz. ABD Münbiç için gereğini yapmazsa biz yaparız. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Dışişleri Bakanı Rex Tıllerson'ın ziyaretiyle ilişkiler ya düzelecek ya da tamamen bozulacak.