15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Mihraç Ural açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Soçi'deki Suriye zirvesine katılan terörist Mihraç Ural'ın, Rusya'dan istendiğini söyledi.  

01 Şubat 2018, Perşembe 12:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Mihraç Ural açıklaması
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Muhalefetin tereddütlerinin giderilmesi için Lavrov'u aramıştım. Ancak giden gruplar havaalanında rejimin bayraklarını ve logolarını görünce katılmak istemediler. Katılmayınca da tüm yetkileri garantör ülke olarak bize devretti. Bu ufak tefek krizleri de aştık. Suriye konusu kolay bir konu değil. Bana göre sonuç bildirgesi çok başarılı. Biz garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. BM Güvenlik Konseyi kararına, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke, 50'şer isim verdi. De Mistura, bu 150 kişi içerisinden bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve bu komisyon Cenevre'de toplanacak. Rejimin artık anayasa ve seçim konusunda tartışmaya başlaması gerekiyor. Bence başarılı bir zirve oldu.

(Mihraç Ural krizi) Biz Rusya'dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor.
Mihraç Ural'ın Soçi'ye katılmasına Dışişleri'nden tepki! (Mihraç Ural kimdir?)Mihraç Ural'ın Soçi'ye katılmasına Dışişleri'nden tepki! (Mihraç Ural kimdir?)

(Fransa'daki Ermeni soykırımı söylemleri) Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa mahkemesinin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa anayasa mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir.

Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit

Son Dakika...Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit
Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek
İstanbul'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi

İstanbul'da toplantı, gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
Diren köpeğin asitten eriyen bacakları yürek burktu

Diren köpeğin asitten eriyen bacakları yürek burktu
TSK'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

TSK'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti

Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti
Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)

Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)
Son Dakika... Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Son Dakika... Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti
Fırtına yüzlerce ağacı kökünden söktü

Fırtına yüzlerce ağacı kökünden söktü