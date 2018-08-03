Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo görüşmesi sonrası açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında saat 07.30'da Singapur'da başlayan ikili görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Tehdit diliyle hiç bir sonuca varılamaz bugün tekrarlardık. Bugün var olan sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabi ki bir görüşmede sorunların hapsi çözülemez. Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için diğer alanlarda da hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik. Yapıcı bir ortamda sorunları çözmeye yönelik bir görüşme oldu.