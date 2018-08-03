İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Tehdit diliyle hiç bir sonuca varılamaz bugün tekrarlardık. Bugün var olan sorunları nasıl çözeceğimizi değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabi ki bir görüşmede sorunların hapsi çözülemez. Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için diğer alanlarda da hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik. Yapıcı bir ortamda sorunları çözmeye yönelik bir görüşme oldu.