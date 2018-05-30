SERAP BELOVACIKLI





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen katliamının 25. yılı nedeniyle gittiği Almanya ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"MERKEL 'SEÇİMDEN SONRA ERDOĞAN'I BEKLİYORUZ' DEDİ"

Merkel'e Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamını ilettim. 'Başbakanımızla görüşmeleriniz çok verimli geçmiş. Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştünüz' dedim. 'Cumhurbaşkanınızı seçimden sonra bekliyoruz' dedi. Daha önce hem Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le hem de Merkel ile görüşmede bu ziyaret konuşuldu. O zaman seçim de yoktu. Şimdi ise daha selamını iletince direkt Merkel 'Seçimden sonra ziyaretini bekliyoruz' dedi.

Resmi davet Cumhurbaşkanından gelebilir o ayrı bir şey ama Merkel'in de Başbakan olarak bekliyoruz demesi doğal bir şey. İcranın başı Şansölye'dir Almanya'da. Davetin yapılması başka bir şey, ziyaretin gerçekleşmesi başka bir şey. Bunlar doğal şeylerdir. Merkel de sık sık Türkiye'ye geliyor. Bizim için de doğal bir şey. Övünülecek bir şey değil. Onu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Aramızda geçen bir diyalog bu. Ben de verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettim.

"ALMANYA İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ DEVAMINI İSTİYOR"

FETÖ ve PKK ile mücadele, diğer taraftan İran konusunu konuştuk. Almanya nükleer anlaşmanın devam etmesini istiyor. Biz de takdirle karşılıyoruz. 'Biz de aynı şeyi düşünüyoruz' dedik. Suriye, biz de küçük grubun içindeyiz. Türkiye girmek isterse katılabilir, öbür tarafta da kalabilir dedi. Biz de Astana, Soçi'de varız dedik. Çekirdek grup toplantısı bizim için çok da doğru olmaz. Cenevre ve Astana'ya ağırlık verdik. Savunma sanayini konuştuk.

"PKK İLE KÜRTLERİ AYIRT EDİYORUZ"

Almanya'da yapılan HDP mitingini söyledim. 'Her ne kadar son dakika adamları konuşturmasanız da adamlar mitingini yaptı' dedi. O da dedi ki 'Onlara konuşma izni vermedik. Biz de takip ediyoruz, siz de bize bilgi verin.' Orada bir toplantı oldu, toplantı oldu ama HDP'li siyasetçilere konuşma izni vermemişler. ZDF ile yaptığımda bunu söylemiştim. Sonra yok yok dediler. Yapsalardı izin verselerdi çifte standart diye haber yapacaktık. Tabi o arada PKK paçavralarını sallandırdılar. Ona da izin vermemeleri gerekirdi. Son bir sene içinde PKK'ya yönelik gerçekten katı tutum izlemeye başladılar. Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar'ın da bir önceki içişleri bakanının da önemli rolü var. Eyalet Başbakanı da 'Kesinlikle biz PKK ile Kürtleri iyi ayırt ediyoruz' dedi. Biz de 'Tam bunu istiyoruz' dedik.

"YPG'NİN YERİNE KİM GELECEK ORTAK KARAR VERECEĞİZ"

ABD ile Reks Tillerson'la Ankara'da buluştuktan sonra 3 çalışma grubu kurduk. Suriye, S400, PKK ile mücadele... Bu komisyonların toplantıları yapıldı. Suriye ile ilgili komisyon 3. Kez toplandı. Esasen daha önceki toplantılarda bir kere de müsteşarımız muhatabıyla Washington DC'de bir araya gelmişti. Bu toplantılarda bir yol haritası konusunda ön mutabakat sağlandı ama son onay bakanlara bırakıldı. Tillerson görevden ayrılmasaydı, biz onaylayıp geçecektik. Burada somut olaylar var ve somut bir takvime bağlı. Somut adım YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. 'Listenin yarısını sen yarısını ben belirleyeyim' diyebilir. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası öyle aylar filan değil.

"MENBİÇ DAHA SONRASI İÇİN BİR MODEL OLACAK"

Burada YPG'nin Münbiç'ten çekilmesine de nezaret edeceğiz, denetleyeceğiz. YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız, boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye. Burada kriter, buranının demografik yapısı. Yüzde 90'dan fazla Arapların. YPG yüzde 2 ise yüzde 2'den fazla olmaz. Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşturulmasından sonra bu adımlar atılacak. Menbiç modeli daha sonrası için bir model olacak. Başka şehre gideceğiz Rakka... Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetim de Kürtler'den olması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım.

Ben şimdi ABD'ye sen buradan çekileceksin deme hakkım yok, benim toprağım değil.

"ABD İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ"

Mutabakatla ilgili küçük bir iki güncelleme ancak olmuştur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten NATO toplantısı marjında Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluştuğumuzda birinci cümlesi 'Bu anlaşmaya sadığımız, bir an önce sen de gel uygulamaya geçelim' oldu. Münbiç'teki bu adım Türkiye ile ABD arasındaki gerginliği bir nebze olsun azaltacak ve bundan sonra atılacak bazı adımların temelini oluşturacak. Bu adım bence önemli gelecek adımlar için de. Güveni yeniden inşa etmemiz lazım.

"4 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK"

ABD YPG ile ne kadar iş tutar ne kadar tutmaz bilmiyorum. Benim edindiğim izlenim, ABD, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. YPG ile Kandil arasında bağı koparmak istiyor. YPG ayrılacak nereye gidecek? Çöllere mi gidecek. Ne kadarına silah bıraktırıp normal hayata döndürecekler, bunların detayı önemli. İstihbarat asker bunların detayını görüşüyorlar. Daha önce bir heyet geldi bizimkilerle görüştüler. Genelkurmay başkanlarımız bir araya geldiler. Uygulama safhasını gözetecekler. Teknik hazırlık çalışmalarını askerimiz, istihbaratımız zaten görüşüyorlar. Anlaştıktan sonra hızlı bir şekilde yapılacak.

4 Haziran'da yol haritası belli olacak. Belki o gün bir şey değişecek. Bir ülkeyle bir şey götürüyoruz. 4'ünü bekleyeceksiniz. 4 Haziran'da takvim çıkma ihtimali var. Takvime bağlı, somut adımlar içeren yol haritası. Ortak bir açıklama yapacağız o gün.

Biz hiçbir zaman Menbiç'te ABD askeri olmasın demedik. YPG çıksın dedik. Siz bize YPG'nin çıkacağı sözünü verdiniz. Bu sözün gereği neler yapabileceğimizi konuşmaya geldik dedi.

TÜRKİYE'NİN ABD BÜYÜKELÇİSİ ABD'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Tabi döner. İstişarelerimizi yapıyoruz biz zaten büyükelçiyi çekmeyiz. Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de hazırlıkları yapması önemli. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız yarın kabul edecekler.

BARZANİ'NİN REFERANDUMU 24 HAZİRAN'DA KÜRT SEÇMENİ ETKİLER Mİ?

Biz tezimizde haklı çıktık. Gerçekleri söyledik. Erbil'e de kamuoyuna da aynı şeyleri söyledik. Bir hataydı. Bundan Kürtler zararlı çıktı. Barzani, bir tek Türkiye'ye güveniyoruz dedi. O zaman ben de dedim ki sizin haklarınızı destekliyoruz. Meşru hakkınız varsa biz bunun için arabuluculuk yaparız. Ama referanduma karşıyız dedim. Tercüman kaldı bir tek dedim ki 'Mesut Bey, siz bu referandumu niye yapıyorsunuz haklarınızı mı alamadınız?' dedim. Dönüyor dönüyor Saddam şunu yaptı, Maliki sözlerini tutmadı. Dedim ki 'Amacınız masada referandumu yapayım ondan sonra masaya oturayım derseniz, siz masaya oturamayacaksınız. Bunu bilin. İkincisi daha fazla hak elde edeceğim diyorsanız, şu anda tartışmalı bölgeler dahil, Kerkük'te de facto kullandığınız petrol kuyuları hepsini kaybedeceksiniz. Üçüncüsü siz Kürtleri böleceksiniz. sizin üzerinize Haşdi Şabi de gelecek. PKK şehirlere gelmeye başlayacak. PKK sizin birinci, ikinci bizim düşmanımız. '

"KÜRTLERLE BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Sonuçta dedi ki 'Biz diyaloğa devam edeceğiz. Bağdat'la, bir şey olursa görüşürüz. Türkiye ne derse onu tutarız.' Bize de dürüst davranmadı. Sonraki süreçte şunu söylediler. 'Bir tek Türkiye bize dürüst davrandılar.'

Şimdi onlar Bağdat ile bazı konularda mutabakat sağlamaya başladılar. Bağdat hava sahasını açınca biz de Süleymaniye'yi açmaya başladık. İlk başta doğu güneydoğuda Barzani'nin akrabaları da var, biraz olumsuz hava esti ama sonra gördüler ki bizim Kuzey Irak'taki Kürtlerle bir problemimiz yok. Artık hatalarından da ders aldılar. İleride Bağdat'la ilgili adımlar görüşülür, konuşulur. Bizim için mesele çifte gümrük olması, şimdi onu kaldırdılar.

Bağdat, gümrükte ve havaalanında otoriteyi ele aldı. Üçüncü kapı açılacak Bağdat'la istişare ediliyor. PKK ile iç içe olanları ayrı tutuyoruz. Kürtlerle bir problemimiz yok.

"EN KÖTÜ SENARYODA HUKUKİ SÜREÇ İŞLER"

Benim şahsen bir endişem yok. Çünkü bu paraları ödenmiş, kapsamlı bir anlaşma. İçinde parça üretimi de var. Bugüne kadar taksitlerimizi ödemişiz. Bu anlaşma S400 veya başka bir konuya bağlı değil. 'Benim canım sıkıldı, oynamıyorum' diyeceği bir anlaşma da değil. Hukuki yükümlülükleri de var. Kongreden söylemler geliyor kısıtlamaya yönelik. Şu ana kadar hükümet kanadından böyle bir baskı yok 'Vermiyoruz' diye. O nedenle ben bir endişe görmüyorum. En kötü senaryoyu düşünelim. O zaman hukuki bir süreç olur. Hava savunma sisteminde müttefiklerinden alamayınca çaresiz kalmadıysa burada da çaresiz kalmaz. Biz NATO üyesiyiz, önemli bir üyesiyiz. Tüm bu alımlarımızı da müttefiklerimizden yapmak isteriz. Müttefiklerimiz de keyfi engeller çıkarmamalı. Savsaklamamalı. ihtiyacım varsa bir yerden karşılayamazsam mutlaka acil ihtiyacımı bir yerden karşılarım. Ben bir engel, problem çıkacağını düşünmüyorum.

Kararı yönetim verir. Kongrenin bazı aldığı yaptırım kararlarında, büyük bir bölümünde yönetime bir yetki payı bırakıyor. En son Rusya'ya yaptırım da bırakmadı. Son kararı yönetim veriyor.

"TRUMP'IN ERDOĞAN'A BÜYÜK BİR SEVGİSİ VAR"

Bence birbirlerini iyi tanıyorlar. Trump'un Türkiye'ye karşı aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir saygısı ve sevgisi var. Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Yer yer sesini yükselttiğini biliyoruz 'Bu ilişkiler niye böyle?' diye. Sayın Cumhurbaşkanımıza son derece büyük bir saygısı var. Telefon konuşmalarında bu görülüyor. Trump'la tüm görüşmelerde ve telefon konuşmalarında vardım. Gerçekten Trump'ın Türkiye'ye karşı çok büyük bir sevgisi var. Cumhurbaşkanımıza da aynı şekilde var. Zaten bunu da siz fark ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanımız da var olan problemleri de Trump'a söylüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK AB HEYETİ

Onların başında FransTimmermans ve Dimitris Avramopulos var. 4 bakanlığımız çalışıyoruz. başlıklara baktığımızda 7 tane kalmış. Biz aldık onayı gönderdik. Onlar titiz şekilde çalışıyorlar. Önce ekip gelecek uzmanlar, arkadaşlarımızla görüşecekler. Arkasından Timmermans gelecek. Ama ben artık sona doğru geldiğimizi düşünüyorum. AB oyalamak isterse oyalar. Örneğin Gürcistan tüm kriterleri yerine getirdi. Bir seneden fazla süre geçtikten sonra uyguladılar. Bak Gürcistan bile tüm kriterleri yerine getirdikten sonra vizesiz seyahati vermedi. Oyalamak isterse oyalar.