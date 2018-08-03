Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Toplantıda Türkiye'yi "Sektörel Diyalog Ortağı" statüsüyle temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen programların yanı sıra katılımcı ülke ve kurumların temsilcileriyle de ayrı ayrı bir araya geldi.

"TÜRKİYE-HİNDİSTAN ARASINDA TİCARET ARTIYOR"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vijay Kumar Singh ile görüştü. Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüşmeyi "Türkiye-Hindistan arasında yatırım ve ticaret artıyor. Geçen yılın ticaret hacmi 6,9 milyar dolar civarındaydı. 2020 yılına kadar 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için birlikte çalışacağız." ifadeleriyle değerlendirdi.

AVUSTURYA İLE DE DİPLOMATİK TEMAS SAĞLANDI

Bakan Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile de bir araya geldi. Twitter'daki mesajında Avustralya'nın, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki temel ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Bishop ile ekonomik ilişkilerin daha geliştirilmesi, terör örgütleriyle mücadelede iş birliği ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile de Türkiye-Yeni Zelanda ilişkilerini ve iş birliğini daha ileri düzeylere taşımak için atılabilecek adımları ele aldı.

AB İLE VİZE SERBESTİSİ KONUŞULDU

Temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de görüşen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği Anlaşması'nın gözden geçirilmesi, düzensiz göçle mücadele ve vize serbestisi başlıklarının yanı sıra Suriye ve İran dahil bölgesel konuları konuştuklarını belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Bin Abdullah ile de bir araya geldi.

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen, Türkiye, AB, İsviçre, Kanada ve Norveç heyetleri için "Akıllı Şehirler" hakkındaki sunuma da katılan Çavuşoğlu, gala programının ardından Singapur'daki temaslarını tamamladı.

AA