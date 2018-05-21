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Dışişleri Bakanlığı Hindistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 10:52
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yedi polis memurunun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Hindistan'ın doğusunda dün, Maocu isyancılar tarafından yol kenarına yerleştirilen bomba, polis aracının geçişi sırasında patlatılmıştı.

AA

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