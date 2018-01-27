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Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.


'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'


Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz' denildi.


NE OLMUŞTU?


Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralanmıştı

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!

İHA


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