Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı



'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'



NE OLMUŞTU?

Kabil'de patlama! Ölü ve yaralıların sayısı 200'ü geçti!

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz' denildi.Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralanmıştıİHA