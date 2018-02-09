15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaate yönelik yapılan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz.


'TÜRKİYE LİBYA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEKTEDİR'


Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz' denildi. Açıklamada, “Türkiye, Libya’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önem atfetmekte ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini desteklemektedir” ifadesine yer verdi.

Libya Bingazi'deki bir camide korkutan patlama Libya Bingazi'deki bir camide korkutan patlama

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama

Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama
Su için kazılan kuyudan doğalgaz çıktı

Su için kazılan kuyudan doğalgaz çıktı
Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü

Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü
Meteoroloji'den yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı
BM’den Suriyelilere 15 TIR insani yardım

BM’den Suriyelilere 15 TIR insani yardım
Sakarya'da mezarlığın kapılarını çaldılar

Sakarya'da mezarlığın kapılarını çaldılar
Hatay'da 800 kilo kokmuş tavuk eti ele geçirildi

Hatay'da 800 kilo kokmuş tavuk eti ele geçirildi
Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklamalar
Ankara'da bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak

Ankara'da bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak
Muharrem İnce: Tüzük değişikliği teklifini 100 bin imzayla sunacağım

Muharrem İnce: Tüzük değişikliği teklifini 100 bin imzayla sunacağım