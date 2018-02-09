Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz.
'TÜRKİYE LİBYA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEKTEDİR'
Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz' denildi. Açıklamada, “Türkiye, Libya’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önem atfetmekte ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini desteklemektedir” ifadesine yer verdi.
Libya Bingazi'deki bir camide korkutan patlama
İHA
Haber Merkezi