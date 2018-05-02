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Dışişleri Bakanlığı Libya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı

03 Mayıs 2018, Perşembe 01:45
Dışişleri Bakanlığı Libya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki saldırıyı kınayan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Libya’nın huzur ve istikrarını hedef alan bu alçakça girişime karşı Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkına destek ve dayanışmasını yineliyoruz." 
 

NE OLMUŞTU?


Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına bugün silahlı saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirilen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

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