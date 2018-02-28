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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın açıklamasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Afrin'e atıfta bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın açıklamasına yalanlama
Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan asılsız açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Macron'un, 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmadığı açıklandı.


MACRON'UN YALANI ORTAYA ÇIKTI


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yazılı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, sözkonusu görüşmede Sayın Macron, Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmamıştır." ifadelerine yer verildi.


KENDİ BASININA YALAN BİLGİ VERDİ


Yapılan görüşmeyi kasıtlı olarak asılsız haberlerle medyaya sevkeden Fransız yetkililere tepki gösterilen açıklamada; "Telefon görüşmesinin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan sözkonusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir" denildi


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