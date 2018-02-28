Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın açıklamasına yalanlama



MACRON'UN YALANI ORTAYA ÇIKTI



KENDİ BASININA YALAN BİLGİ VERDİ

Serap Belovacıklı

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan asılsız açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Macron'un, 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmadığı açıklandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yazılı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, sözkonusu görüşmede Sayın Macron, Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmamıştır." ifadelerine yer verildi.Yapılan görüşmeyi kasıtlı olarak asılsız haberlerle medyaya sevkeden Fransız yetkililere tepki gösterilen açıklamada; "Telefon görüşmesinin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan sözkonusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir" denildi