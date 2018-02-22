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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan kararını kınadı

22 Şubat 2018, Perşembe 23:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya kınama
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz.

'HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOKTUR'

Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

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