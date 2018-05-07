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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da 9 yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan’da 9 yıl aradan sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, “Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını; Lübnan halkını kucaklayan bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini her alanda desteklemeyi sürdürecektir” denildi. 

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İHA


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