Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan seçimleri' değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Lübnan
’da 9 yıl aradan sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, “Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını; Lübnan halkını kucaklayan bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden Türkiye
, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini her alanda desteklemeyi sürdürecektir” denildi.
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İHA
Can Hakman