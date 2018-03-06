Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a sert tepki : Saçmalamaya devam etmiş



SURİYE'YE 9 KAMP



SALİH MÜSLİM'İN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ



ABD'Lİ KOMUTANIN 'GENERAL' DEDİĞİ PKK'LI

Can Hakman

Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning'in basın toplantısında Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullanmasına "YPG'li general" demesine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Pentagon sözcüsü Afrin açıklamasıyla saçmalamış" denildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD - Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye - Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak" açıklamasında bulundu.Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" dedi.Aksoy, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" dedi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albey Robert Manning basın toplantısında tepki çeken sözlere imza atmıştı. Manning, terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturan SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani adını kullanıyor) için 'General Mazlum' ifadesini kullanmıştı. Cilo, 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alıyor, PKK/KCK üyesi olarak aranıyor.Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullandı. ABD'li sözcü, "DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde 'general' Mazlum’u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştuİçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı 'Şahin Cilo' kod adıyla bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti.ABD'nin desteği sürdüreceğini açıkladığı bu isim, aynı zamanda Mazlum Kobani adını kullanıyor. Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor.Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtiliyor.