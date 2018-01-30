Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi açıklaması

50 KİŞİLİK ADAY LİSTESİ

TÜRKİYE TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklandı

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Mehmet Nuri Turan

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun (RF) ev sahipliğinde 30 Ocak 2018 tarihinde Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, davet üzerine muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlenmiştir. Türkiye, RF’nin ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ girişimi konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilemiştir. Ülkemiz, BM’nin katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli Soçi Zirvesi’nde kayda geçirmiştir” denildi.Açıklamada, son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve Kongre konusunda giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu ve Suriye Ulusal Koalisyonu’nun aldığı Kongre’ye katılmama kararı hatırlatılarak, “Öte yandan, Kongre’ye katılmak üzere Ankara’dan Soçi’ye giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istememiştir.Kongre’nin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir. Kongre’ye katılmama kararı alan muhalif grupları Kongre’de temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur.Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi kurması beklenmektedir. BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150 kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da yakından takip edilecektir” ifadeleri yer aldı.Türkiye’nin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye’de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdüreceğinin vurgulandığı açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir” denildi.(Caner Ünver / İHA)