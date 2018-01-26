15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla Davos’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs’ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşıladıklarını belirtti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yla Davos’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs’ün statüsüne ilişkin sarf ettiği ifadelerle hakkındaki soru üzerine, “ABD Başkanı Trump’ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos’ta İsrail Başbakanı Netanyahu’yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs’ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı’nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir. Kudüs’ün nihai statüsü, tartışmasız olarak, İsrail-Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne yönelik barış sürecinin öteden beri en temel unsurları arasında yer almaktadır.


İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜM SÜRECİ


Uluslararası toplumun çözüm sürecine ilişkin yerleşik parametrelerinin ABD Yönetimi’nin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı şekilde aldığı ve esasen uluslararası toplum tarafından reddedilen tek taraflı bir kararla tadili mümkün değildir.

Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecine, taraflardan sadece birinin istek ve beklentilerini yerine getirip, diğer tarafı dışlayarak, hatta cezalandırarak katkıda bulunulamayacağı açıktır. Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının Ortadoğu’nun barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede arabulucu rolü oynaması beklenemez. ABD’nin ivedilikle, daimi üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi’nin kararları başta olmak üzere, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü iradesine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan /İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
İsrail bunu da yaptı! 'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

İsrail bunu da yaptı! 'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı
AFP Afrin'i böyle görüntüledi!

AFP Afrin'i böyle görüntüledi!
Gerilim tırmanıyor... ABD'den Rusya'ya Kırım hamlesi

Gerilim tırmanıyor... ABD'den Rusya'ya Kırım hamlesi
İstanbul'da bin 200 polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da bin 200 polisle Yeditepe Huzur uygulaması
Hatay Kırıkhan'a roket atıldı

Hatay Kırıkhan'a roket atıldı
Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli

Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli
Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Hakkari’de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi

Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi
Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı

Jandarmadan yayalara 'Beatles'lı saygı mesajı
FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş