Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

'BEKLEDİĞİMİZ DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ GÖSTERMEMİŞTİR'

Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı

Haber Merkezi

Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi:15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir.Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."