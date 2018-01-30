Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi (Mihraç Ural kimdir?)

RUSYA'DAN İZAHAT İSTENDİ

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.Sosyal medyada Mihraç Ural'ın Soçi'de olduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. THKP-C örgütüne girdi. Mahir Çayan'dan sonra THKP-C'de bölünmeler yaşandı. THKP-C Acilciler örgütü daha çok Hataylılar'dan oluştu. Örgüt özellikle Hatay'da kök saldı. Acilciler Örgütüne 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. Örgütün liderliğini üstlendikten sonra Acilciler'in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri'ni oluşturdu.Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.Suriye'de birçok katliamın baş aktörü olarak bilinen Ural, Suriye'de Acilciler Grubu Liderliğini yapıyor. Reyhanlı'daki kanlı saldırının faili olarak bilinen ve grubu terörist ilan edilen Mihraç Ural'ın 2016 yılında Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonucu öldürüldüğü söylenmişti. Ancak Ural'ın Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Zirvesi'nde ortaya çıkması şok etkisi yaptı.Suriye'deki birçok katliamda parmağı bulunan ve 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da düzenlenen saldırıda 52 kişinin ölümünden sorumlu terörist Mihraç Ural öldürüldüğü iddia edilmişti. Örgüt özellikle Hatay'da kök saldı. Acilciler Örgütüne 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. Örgütün liderliğini üstlendikten sonra Acilciler'in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri'ni oluşturdu.