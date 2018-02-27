Dışişleri Bakanlığı: Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır

Oğuz Ekici

Yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak Türkmen Cephesi'nin, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'ün Musalla semtindeki bürosuna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen roketli saldırıyı endişeyle karşılandığı belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırının ardından Irak Terörle Mücadele Kuvvetleri ve Federal Polis unsurlarının bölgeye intikal etmesi ve gerekli güvenlik önlemlerini almasını yerinde bir gelişme olarak not ediyoruz.Son dönemde sistematik saldırıların hedefi haline gelen Türkmenlere yönelik dünkü saldırıda ölüm veya yaralanma yaşanmamış olmasını teselli edici buluyoruz.Bununla birlikte, son dört ayda onlarca Türkmen soydaşımızın hayatını kaybettiği veya yaralandığı saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını ve hesap sorulmasını bekliyoruz.Bunun takipçisi olacağız. Kerkük'te toplumsal barışı hedef alan eylemlerin tekrarlanmaması ve Irak'ın asli unsurunu oluşturan Türkmenlerin güvenliği için gerekli önlemlerin bir an önce alınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır" ifadelerine yer verdi.