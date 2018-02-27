15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Dışişleri Bakanlığı: Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam saatlerinde Irak Türkmen Cephesi'nin, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'ün Musalla semtindeki bürosuna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen roketli saldırıyla ilgili açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı: Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır
Yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak Türkmen Cephesi'nin, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'ün Musalla semtindeki bürosuna kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen roketli saldırıyı endişeyle karşılandığı belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırının ardından Irak Terörle Mücadele Kuvvetleri ve Federal Polis unsurlarının bölgeye intikal etmesi ve gerekli güvenlik önlemlerini almasını yerinde bir gelişme olarak not ediyoruz.

Son dönemde sistematik saldırıların hedefi haline gelen Türkmenlere yönelik dünkü saldırıda ölüm veya yaralanma yaşanmamış olmasını teselli edici buluyoruz.

Bununla birlikte, son dört ayda onlarca Türkmen soydaşımızın hayatını kaybettiği veya yaralandığı saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını ve hesap sorulmasını bekliyoruz.

Bunun takipçisi olacağız. Kerkük'te toplumsal barışı hedef alan eylemlerin tekrarlanmaması ve Irak'ın asli unsurunu oluşturan Türkmenlerin güvenliği için gerekli önlemlerin bir an önce alınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır" ifadelerine yer verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar hudut karakolunda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar hudut karakolunda
Genç kadın evini ateşe verdi

Genç kadın evini ateşe verdi
Terör hedefleri imha ediliyor

Terör hedefleri imha ediliyor
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli fırtına uyarısı
ABD'den Afrin açıklaması

ABD'den Afrin açıklaması
Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma
Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz

Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu

Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu
Berkin Elvan davası ertelendi

Berkin Elvan davası ertelendi
Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek

Hollanda, Kayseri’de yapılacak olan Dünya Snowboard Şampiyonası’na sporcu göndermeyecek