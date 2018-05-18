Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı
Bakanlıktan, ABD'nin Teksas eyaletinde bugün meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, "ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA
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