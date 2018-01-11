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Dışişleri Komisyonunda Bakan Çavuşoğlu ve CHP'li Öztürk Yılmaz gerginliği

TBMM Dışişleri Komisyonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz arasında 3 yıl aradan sonra Musul baskını polemiği yaşandı. Çavuşoğlu, kentin işgali sırasında Musul Başkonsolosu olan ve DEAŞ tarafından rehin alınan Yılmaz'ı, örgütten konsolos olduğunu saklamakla suçladı; Öztürk de "Siz bizi DEAŞ'a sattınız" diye karşı suçlamada bulundu.

Dışişleri Komisyonunda Bakan Çavuşoğlu ve CHP'li Öztürk Yılmaz gerginliği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında toplanan komisyonda, dış politikada geçen yıl yaşanan gelişmelere yönelik bilgilendirme yaptı. Bu toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz arasında Musul baskını polemiği yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Baskında başkonsolos olduğunu sakladın” derken, Yılmaz Bakana “Siz bizi DEAŞ'a sattınız” suçlamasını yöneltti. CHP’liler toplantıyı terk etti. Toplantının basına kapalı bölümü, Çavuşoğlu ile Yılmaz arasında sert tartışmalara sahne oldu.


ÖZTÜRK YILMAZ: CİHATÇI GRUBU NEDEN KORUYORSUNUZ?


Edinilen bilgiye göre, Öztürk, hükümetin dış politikasını eleştirirken, “İdlip’te ılımlı muhalif diyorsunuz, 25 bin muhalif cihatçı grubu neden koruyorsunuz? Niye garantörlük yapıyorsunuz? Halep’te de korudunuz, yenildiniz, burada da yenileceksiniz. Yunan Başbakanı, Milli Savunma Bakanı geliyor, adalarımıza çıkıyor. Bu ülkenin anamuhalefet partisi liderine hakaret yağdırıyor, adeta şov yapıyor. Neden protesto notası vermediniz?” dedi.


ÇAVUŞOĞLU: BAŞKONSOLOS OLDUĞUNU DEAŞ'TAN SAKLADIN


Çavuşoğlu’nun ise bu sorulara yanıt vermek yerine Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu olduğu sırada 43 personeliyle birlikte DEAŞ tarafından 101 gün boyunca esir alındığı anımsatarak yanıt verdi ve "DEAŞ baskınında başkonsolos olduğunu saklayarak DEAŞ’tan kurtarmaya çalıştın kendini" sözleri üzerine sert tartışmalar yaşandı.


YILMAZ: BAŞKALARIYLA KARIŞTIRIYORSUNUZ


CHP’liler Çavuşoğlu’na tepki gösterirken; Yılmaz da bu sözleri "yalan ve iftira" olarak niteleyerek, 20 yıl görev yaparak Büyükelçilik unvanını aldığını vurguladı. CHP'li Yılmaz, “Alnımızın akıyla bu görevlere geldik. Herhalde başkalarıyla karıştırıyorsunuz" dedi.

Yaşanan tartışma üzerine CHP’li komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kullandığı dil ve üslubu protesto ederek komisyon salonunu terketti.


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