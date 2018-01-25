Dışişleri'nden Yunanistan Başbakanı Çipras'a tepki



'KENDİ KABİNESİNE BAKMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Davos Forumu'nda Türkiye ile ilgili sert sözler

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, 'Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor' yanıtını verdi.Yunanistan Başbakanı Çipras Davos'ta, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söylemişti.İHA