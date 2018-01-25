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Dışişleri'nden Yunanistan Başbakanı Çipras'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir' dedi

Dışişleri'nden Yunanistan Başbakanı Çipras'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, 'Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.


'KENDİ KABİNESİNE BAKMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'


Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor' yanıtını verdi.
 

NE OLMUŞTU? 


Yunanistan Başbakanı Çipras Davos'ta, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söylemişti.

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Davos Forumu'nda Türkiye ile ilgili sert sözlerYunanistan Başbakanı Çipras'tan Davos Forumu'nda Türkiye ile ilgili sert sözler

İHA
 


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