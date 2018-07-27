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Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan’ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya cevap verdi.

27 Temmuz 2018, Cuma 15:33
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Aksoy, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan’ın İsrail’deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz’da İsrail’deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adı geçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" diye yanıt verdi.

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