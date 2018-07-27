Dışişleri'nden şehitler için taziye mesajı

Dışişleri'nden şehitler için taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, 1983’te Lizbon’da şehit edilen Cahide Mıhçıoğlu ve 2013'te Mogadişu'da şehit edilen Sinan Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.