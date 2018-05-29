Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarihinde ilk kez bir kadın, genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kani Beko'nun, DİSK Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İzmir 1'inci bölge, 4'üncü sıra milletvekili adayı olmasının ardından Yönetim Kurulu yeni görev dağılımını kararlaştırdı.

DİSK Yönetim Kurulu'nda yapılan oylamada Arzu Çerkezoğlu DİSK 'in yeni genel başkanı olarak seçildi. Cafer Konca da Arzu Çerkezoğlu'ndan boşalan genel sekreterlik görevine getirildi.

DİSK, 13 Şubat 1967 tarihinde kuruldu.