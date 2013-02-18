Dişler için beslenme çantasına dikkat!

Okul çağındaki çocukların diş sağlığı için beslenme çantasında yer alması gerekenleri hatırlatan , beslenme çantasının olmazsa olmazlarını ve diş sağlığını korumanın yollarını anlatırken, kantinlerdeki yeni düzenlemeye de tekrar dikkat çekti.

“Okullarda gıda satışı konusunda yapılan yasal düzenlemeyle artık kantinlerde gazlı içecek, cips ve kızartma satışı yasaklandı. Bunların yerine öğrenciler süt ve süt ürünleri, taze sıkılmış meyve suları ve tane ile satılan meyvelere teşvik edilecek’’ diyen Kışlaoğlu, beslenme çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

KARBONHİDRATLAR DİŞ ÇÜRÜTÜYOR



Diş gelişiminin doğru ilerlemesi için çocukların sağlıklı bir beslenme programına ihtiyacı var. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzenine sahip bir çocuk, çürük oluşumu açısından risk altındadır. Özellikle nişasta, şeker içeren ve yapışkan gıdaların çok tehlikeli olduğunu belirten Kışlaoğlu, bunların diş yüzeyine yapışarak çürük oluşumuna ortam hazırladığını vurguladı.

VİTAMİN VE KALSİYUMU EKSİK ETMEYİN



Diş sağlığı için tüm vitamin çeşitleri beslenmede yer almalı ve çocuğun aldığı gıdalar mutlaka kalsiyum, fosfor ve uygun seviyelerde florür içermelidir. Bu nedenle beslenme çantasında sıkça bulunması gereken gıdaların başında süt ve süt ürünleri geldiğini dile getiren Kışlaoğlu, sütlerin kutuları açılmadığı sürece oda sıcaklığında güvenle saklanabildiğini, yoğurt ve ayranın da sağlıklı seçimler olduğunu vurguladı.



SEBZE VE MEYVELER ÇÜRÜK OLUŞUMUNA KARŞI!



Sebze ve meyvelerin mutlaka beslenme çantasında yer alması gerekmediğini belirten Kışlaoğlu, sandviçin içine domates, salatalık veya yeşil biber koymanın ya da sebzeli böreği tercih etmenin çocuklar için daha uygun olacağını belirtti. Ayrıca beslenme çantasında her gün bir meyve bulunması gerektiğini vurgulayan Kışlaoğlu, çocuğun yemekten sonra tüketmese de teneffüslerde açlık hissedince meyvesini yiyebileceğini belirtti. Sebze-meyvelerin doğrandıktan sonra bekletilmesi vitamin kayıplarına yol açtığı için Kışlaoğlu, meyvenin beslenme çantasına tek parça halinde konmasını öneriyor.

ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT!



Çocukların tükettiği abur cuburlar diş sağlığı için son derece tehlikelidir. Özellikle şekerleme, kurutulmuş meyve, tuzlu ve yağlı yiyecekler, şekerli gıdalar, asitli içecekler, cips ve kızartmalar dişlerdeki plakla birleşerek çürüğe neden olur. Bu gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini öneren Kışlaoğlu, çocuğunuzun diş hekimi tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



ÇÜRÜK OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR Mİ?

Çürüğü tamamen engelleyebilecek bir aşı ya da ilaç henüz geliştirilemedi, ancak çürük sayısını azaltmaya yönelik malzemeler günümüzde kullanılmaktadır.

Fissür Örtücüler: Azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde fissür denilen küçük çukurcuklar vardır. Fissür örtücü malzemeyle çukurcukların üzeri kapatılıp o bölgeye mikrop ve yemek artığı sızması engellenerek çürüğün başlaması önlenir. Bu işlem 6 yaşından itibaren kalıcı azı ve küçük azı dişlerine uygulanabilir.

Flor Uygulaması: Çürüğü engellemenin başka bir yolu da çürüğe karşı direnci artırmaktır. Dişlere yüzeysel flor uygulanması suretiyle bu direnç kazandırılır.

Diş Fırçalama: Çocukların ileride diş fırçalama alışkanlığını sürdürmesi için en etkili yöntem erken yaşlarda bu alışkanlığın kazandırılmasıdır. Ayrıca okulda yemekten sonra dişlerini fırçalaması için uygun bir fırça ve macun her zaman çocuğun çantasında yer almalıdır.

