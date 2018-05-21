Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray, yavaş yavaş seçim sürecine giriyor. Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in beraber yapacakları toplantı, Mustafa Cengiz'in iznine takıldı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Baskan adaylarini davet ettigimiz bu aksamki panele katilamayacagini bildiren Sn. Mustafa Cengiz’in gerekli izni vermemesi sonucu GSTV’dende canli yayin olanagi kalmamistir.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA..."

Bu nedenle Divan Kurulu olarak kendi imkanlarimizla sagladigimiz canli yayin alt yapisi sayesinde sizlere katilimci baskan adaylarini hem twitter’imdan hemde direkt link paylasarak canli olarak saat 9.30’dan itibaren izleme olanagi saglayacagiz. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ HAZIR DEĞİL Mİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıya katılmama sebebi ise seçime henüz hazır olmadığı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.