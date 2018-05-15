Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, "Tek Tıkla, Çok Tatlı!" sloganıyla lezzetlerini müdavimlerine sunan şirket, lokumdan makarona, pastadan dondurmaya, tatlı ve tuzlu ürünlerini www.divanpastaneleri.com.tr aracılığıyla lezzet tutkunlarının dilediği yere ulaştırıyor.

Ürünlerini www.divanpastaneleri.com.tr çatısı altında tek tuşla istenilen yere ulaştıran Divan Pastaneleri, www.divanpastaneleri.com.tr aracılığıyla üye olunarak yapılan ilk alışverişe özel tüm Divan tatlarında yüzde 20 indirim sunuyor.

AA