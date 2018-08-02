Geçtiğimiz sezon Alvaro Negredo ve Vagner Love gibi oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta santrfor arayışları sürüyor.

Yaz transfer döneminde Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri de Liverpool forması giyen Divock Origi idi.

23 yaşındaki Belçikalı golcüyle ilgili eski futbolcu ve ESPN yorumcusu Shaka Hislop'tan gündem yaratacak bir yorum geldi.

Hislop, Kırmızılar'la olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Origi'nin Siyah Beyazlı ekibe transfer olması gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Origi'nin Beşiktaş'a gitmesi hem oyuncu hem de iki kulüp için en doğrusu olur. Liverpool para istiyor ve Origi'yi göndermeleri kendileri açısından en makul karar."

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