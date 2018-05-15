Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Filistin kararı
İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacak, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak
İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaralamıştı.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı de harekete geçerek İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.