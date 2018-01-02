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Diyanet İşleri’nden "kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği" haberlerine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri’nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Diyanet İşleri’nden
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez" dedi.

İSLAM DİNİ İLE BAĞDAŞMAZ


Açıklamada, "Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA (İHA)

 

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