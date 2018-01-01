İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha! Bitcoin caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemlerde yaygınlaşan Bitcoin gibi sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı

Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha! Bitcoin caiz mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ''Dini sorular'' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda 'Saadet Zinciri' olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi.

 Kurul açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
 

DİJİTAL KRİPTO PARALARIN KULLANIMI CAİZ DEĞİL


''Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik  içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'Saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.
ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!

ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!
2018 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu

2018 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu
Ekmekte yeni dönem başladı

Ekmekte yeni dönem başladı
Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı

Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı
Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)

Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)
Bu formülü uygula 9.132 TL cepte kalsın

Bu formülü uygula 9.132 TL cepte kalsın
Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat! O süre uzatıldı
2018 yılının yeni tarifleri (2018'in zamlı cezaları)

2018 yılının yeni tarifleri (2018'in zamlı cezaları)
Ekmekler 200 gram

Ekmekler 200 gram
Tüketiciye iyi haber

Tüketiciye iyi haber
Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi

Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi