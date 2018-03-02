Diyarbakır’da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İŞTE O KÖYLER:

Senim Tanay

Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı toplam 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek veya malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir" denildi.Valilik açıklamasında, düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy isimleri ise şöyle sıralandı: