Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kavgada 4 tutuklama

Büşra Kamış

Geçen haftamezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 6 kişinin,ndaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Yusuf Can, Osman Can, Zülküf Can ve Sergen Bekil tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Oyalı Köyü Amman mezrasında 31 Ocak 2018'de çıkan silahlı kavgada Leyla (28) ve Abdurrazak Bekil (57) ile Cebrail Korkmaz (41) ve Akif Can (25) hayatını kaybetmiş, Ömer, Zülküf, Mehmet ve Münevver Can, Mehmet Korkmaz ile Uğur Bekil yaralanmıştı.