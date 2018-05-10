Diyarbakır'da 5 katlı binada çökme tehlikesi



"BİZİ MAĞDUR ETMESİNLER"

Can Hakman

'ta bir binanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğu bölümünden aşırı yağış nedeniyle beton parçalar düşmesi üzerine gece boşaltılan bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.Zabıta ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen uzman ekipler tarafından binada incelemelerde bulunuldu., yaptığı açıklamada, çökme tehlikesi bulunan binanın eski bir yapı olduğunu söyledi.Aşırı yağıştan dolayı merdiven boşluğunda küçük kopmaların meydana gelmesinin binada sallanmaya neden olduğunu ifade eden Demir, gece 6 ailenin tahliye edildiğini aktardı.Demir, "Şu an bina boş ve büyük bir tehlike arz ediyor. Zabıta ve diğer ilgili kurumlar da buradalar. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu inşallah olumlu olur. Aileler akrabalarında kalıyor. Ailelere yardım edilmesini istiyoruz. " dedi.Bina sakinlerinden Muhammet Tuncay, dün gece ailesiyle il dışında olduğunu anlatarak, olayı duyduktan sonra kente geldiğini söyledi.Tuncay, bina ile ilgili yapılacak incelemelerin ardından çıkacak sonuca göre bir karar verileceğini belirterek, "Bizim binanın riskli olduğunu biliyoruz. Daha önce belediyeye bildirdik. Buradaki ailelerin hepsi imkanları olmadığı için burada oturmak mecburiyetinde. İncelemeler sonrası binanın mühürlenmesi gerekirse bizi mağdur etmeyecek şekilde tahliye etsinler. Eğer oturulabilecek durumdaysa bina onarım için bize yardım edilmesini istiyoruz." diye konuştu.Tedbir amaçlı boşaltılan yan binada oturan Ata Daşyürek de çevredeki binaların her birinin 40-50 yaşında olduğunu aktardı.Mahallede bulunan birçok yapının aynı durumda olduğunu ifade eden Daşyürek, bu yapıların incelenmesi gerektiğini belirtti.Daşyürek, "Buralar kentsel dönüşüme alınsın. Hem Diyarbakır'ımız temizlensin hem burada yaşayan insanlar mağdur olmasın. Devlet büyüklerimizden istediğimiz budur." ifadelerini kullandı.Söz konusu binada ekiplerin incelemesi sürüyor.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün gece çökme tehlikesine karşı 5 katlı bir bina ve tedbir amaçlı çevresindeki iki bina boşaltılmıştı.