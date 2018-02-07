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Diyarbakır'da 6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran Kursu öğreticisi hakkında yakalama kararı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda 1 Aralık 2015 günü meydana gelen ve kurs binasında yatılı kalan 6 çocuğun yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili davada, şu ana kadar ifade vermeyen tutuksuz sanık kurs öğreticisi Faruk Işık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da 6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran Kursu öğreticisi hakkında yakalama kararı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki Kuran kursunda 1 Aralık 2015 tarihinde saat 02.00-02.15 arasında elektrik ısıtıcısından çıkan yangında, yatakhane kısmında yatılı kalan öğrenciler, Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun yanarak yaşamını yitirmesine ve 6 çocuğun yaralanmasına yol açtı.


6 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili, Kuran kursu öğreticisi Faruk Işık ve köy muhtarı Özcan Ceylan hakkında, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ’Görevi kötüye kullanma’ suçlarından 3- 18 yıl, kurs binasını yapan Köy İhtiyar Heyeti üyeleri Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya’nın ise ’taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2-15’er yıl hapis istemiyle açılan davanın yargılamasına devam edildi.

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına, tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Gelen evrakları okuyan Mahkeme başkanı, ifadesi alınmayan Kurs öğreticisi Faruk Işık’ın bildirdiği adreste bulunamadığını söyledi. Bunun üzerine söz alan Faruk Işık’ın avukatı Alper Gültekin, müvekkilinin bir taziye nedeniyle tebligat tarihinde İstanbul’da bulunduğunu, bu nedenle Mahkemede hazır olmadığını, bir sonraki celse hazır edileceğini ifade etti.


KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİNE YAKALAMA KARARI


Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, sanık Faruk Işık’ın daha önce bildirdiği adresine talimat yazıldığını belirterek, adreste sanığı tanıyan veya bilen kimsenin bulunamadığını kaydetti. Mahkeme bu nedenlerle savunması alınamayan Faruk Işık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Sanık Faruk Işık’ın ifadesi alındıktan sonra kursta çıkan yangın ile ilgili uzman bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
 


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