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Diyarbakır’da 600 polisle uygulama

Diyarbakır’da 600 polisin katılımı ve dedektör köpek desteği ile asayiş uygulaması yapıldı

Diyarbakır’da 600 polisle uygulama
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerden oluşan 600 kişilik ekip, dedektör köpeklerin de desteği ile kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

GBT SORGUSU YAPILDI


Merkez ilçede bulunan emniyet amirliklerinin de katıldığı uygulamada güvenlik güçleri, ara sokaklara girerek şüpheli gördükleri vatandaşları üst aramasından geçirip, kimlik kontrolü yaptı. Umuma açık yerlere de giren güvenlik güçleri, burada vatandaşları GBT sorgusundan geçirdi. Geç saatlere kadar süreceği belirtilen uygulamanın sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

(Aydın Yorat /İHA)


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