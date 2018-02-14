15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Diyarbakır’da 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:24
Diyarbakır’da 71 köy ve 106 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada operasyonda halkın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi için,

Silvan’a bağlı Dolaplıdere, Dağçılar, Çaldere, Bayrambaşı, Altınkum, Babakaya, Ormandışı, Keklikdere, Onbaşılar, Boyunlu, Üçbasamak, Gürpınar, Kayadere, Arıköy, Kazandağı, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak. Bahçe, Görentepe, Karahacı, Otluk, Gündüzköy, Susuz, Çardakköy, Eskiköy, Başıbüyük ve Kumgölü köyleri ile Erkenciler, Ergeçiti, Aşağıbabakaya, Kayabağ, Alakuşak, Kaso, Yukarıbakaya, Mirenge, Çalıönü, Çelikler, Çatak, Dönenkaya, Esenyol, Özlüce, Taraklı, Darıseven, Usluca, Toklar, Boğazönü, Başkaya, Çavuşdamı, Yamaç, Çayyatağı, Dağarcık, Dorukardı, Yayıklı, Ayrancı, Gördük, Susamış ve Köksüren mezraları,

Kulp’a bağlı Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Bağcılar, Akbudak, Demirli, Bayırköy, Taşköprü, Temren, Güleç, İnkaya, Yakıtköy, Barın, Üçkuyu, Karaorman, Ünal, Başbuğ, Yayıkköy, Ayhanköy, Kayahan, Hamzalı, Salkımlı, Uzunova, Konuklu ve Tuzla köyleri ile Maden, Yalımlı, Dökmetepe, Soldere, Yolugüzel, Yeşilce, Başcavuş, Dulusalkım, Düzpelit, Havrik, Mezrimalamüftü, Ortakuyu, Küçükbağcılar, Mutlu, Yenidam, Keçiveren, Zümrütlü, Kekliktepe, Haruni, Gomasüleyman, Yukarıpolat, Aşağı Polat, Kayapınar, Malaabdo, Tilkan, Hacıhasan, Donar, Savusan, Kırbağ, Mevik, Kuyucak, Korukçu, Meydan, Danacık, Muzhat, Gom, Çiftlik, Hacımeli, Kale, Bilgili, Besi, Caferkan, Alikan, Akyaprak, Derindere, Yolçatı, Çöl, Arık, Sivricey, Çiğdemli, Cebeci, Karlık, Kocadağ, Ovabağ, Yavuz, Nergizi, Yarımca, Esenler Maver, Kollukavak ve Karşıyaka mezraları,

Lice’ye bağlı Zümrüt, Kıpçak, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Türeli ve Çıralı köyleri ile Hevsel, Alataş, Bakanlar, Kolbağı, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer ve Kerpiçören mezraları ve

Hazro’ya bağlı Koçbaba, Mutluca, Ülgen ve Bayırdüzü köyleri ile Şahgeldi, Korhan, Akbulut, Kanipüskülü, Hacıcabbarlar, Tavşantepe ve Avcı mezralarında bugün 08.00’den itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 26. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 26. gün
ABD'den sokağın adının Zeytin Dalı yapılmasına yorum

ABD'den sokağın adının Zeytin Dalı yapılmasına yorum
Son dakika! Başbakan'dan ATAK helikopter açıklaması

Son dakika! Başbakan'dan ATAK helikopter açıklaması
27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak kapısını kapadı

Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak kapısını kapadı
İlker Başbuğ, Erdoğan'a yanıtını bu sabah kendi sitesinden verdi

İlker Başbuğ, Erdoğan'a yanıtını bu sabah kendi sitesinden verdi
Afrin şehidinden annesi yürek burkan sözler: Silah sesi değil anne, kovaya vuruyoruz

Afrin şehidinden annesi yürek burkan sözler: Silah sesi değil anne, kovaya vuruyoruz
Bülent Arınç'ın damadına şok suçlama

Bülent Arınç'ın damadına şok suçlama
Devlet Opera ve Balesi’nin yeni Genel Müdürü Murat Karahan'ın pop albümü ortaya çıktı

Devlet Opera ve Balesi’nin yeni Genel Müdürü Murat Karahan'ın pop albümü ortaya çıktı
Kardak Kayalıkları'nda gerilim yükseldi

Kardak Kayalıkları'nda gerilim yükseldi
Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine tepki

Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine tepki